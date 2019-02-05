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      Трудовая миграция бьет антирекорды: украинский бизнес призывает власть к сотрудничеству

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      Заробитчане
      Заробитчане / politeka.net

      Крупный бизнес всячески пытается удержать украинцев от трудовой миграции в Европу, но без помощи государства это невозможно.

      Как рассказал OBOZREVATEL и.о. директора по персоналу и социальной политике компании "Метинвест" Александр Пимкин, миграция в Украине за последние годы приобрела угрожающий характер и бизнес уже чувствует последствия.

      "Типичный трудовой мигрант – работник от 25 до 35 лет. Обычно молодежь, которая уезжает за пределы страны, не только ради высокой зарплаты, но и для стабильности, социальных гарантий, привлекательной банковской системы, качественной медицины. Сегодня это то, что не может дать наше государство. Те условия, которые предлагает бизнес через повышение заработных плат, создание карьерного маршрута и благоприятной среды для проживания в регионах – это правильно, но здесь важна и роль самого государства", – считает менеджер.

      При этом в самой компании уже делают ставку не только на повышение зарплаты, но и на образование работников, а также социальный пакет.

      "Основные силы мы вкладываем в повышение привлекательности нас как работодателя. Создание безопасных комфортных мест, социальных пакетов для сотрудников. В прошлом году мы предлагали каждому решить, какие социальные преференции ему необходимы, в зависимости от возраста, семейного положения и тому подобное", – пояснил Александр Пимкин.

      Топ-менеджер добавил, что только за прошлый год в среднем в компании зарплаты выросли на треть. А для наиболее квалифицированных и ценных работников – на 40-45%. В общем работодатель создает конкуренцию для предприятий Восточной Европы.

      Страдает от оттока квалифицированных кадров и аграрная сфера. По состоянию на середину 2018 года в целом в стране дефицит рабочих рук в аграрной отрасли – примерно 75 тысяч человек.

      "Мы дошли до той грани, за которой уже нельзя поставить робота, там все же нужен человек. Специалистов не хватает, так как многие уезжают из Украины в поисках лучшей работы. Ситуацию надо менять", – отметил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

      Правда, в такой ситуации бизнес не может фокусироваться только на оплате работы сотрудников, потому что перед ним стоит еще ряд задач – создание новых рабочих мест, поиск рынков сбыта, расширение производства. Поэтому предприниматели призывают власть услышать разработанный Федерацией работодателей Украины Манифест, который должен упростить жизнь как бизнесу, так и работникам.

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      Теги: Рынок труда Заробитчане Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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