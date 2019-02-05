Трудова міграція б'є анти рекорди: український бізнес закликає владу до співпраці

Великий бізнес всіляко намагається утримати українців від трудової міграції до Європи, але без допомоги держави це неможливо.

Як розповів OBOZREVATEL в.о. директора з персоналу та соціальної політики компанії "Метінвест" Олександр Пімкін, міграція в Україні за останні роки набула загрозливого характеру і бізнес вже відчуває наслідки.

"Типовий трудовий мігрант – працівник від 25 до 35 років. Зазвичай молодь, яка їде за межі країни не лише заради вищої зарплати, а й для стабільності, соціальних гарантій, привабливої банківської системи, якісної медицини. Сьогодні це те, що не може дати наша держава. Ті умови, які пропонує бізнес через підвищення заробітних плат, створення кар'єрного маршруту і сприятливого середовища для проживання в регіонах – це правильно, але тут важлива і роль самої держави", – вважає менеджер.

При цьому в самій компанії вже роблять ставку не тільки на підвищення зарплати, але і на освіту працівників, а також соціальний пакет.

"Основні сили ми вкладаємо в підвищення привабливості нас як роботодавця. Створення безпечних комфортних місць, соціальних пакетів для наших працівників. Минулого року ми пропонували кожному вирішити, які соціальні преференції йому необхідні, залежно від віку, сімейного стану тощо", – пояснив Олександр Пімкін.

Топ-менеджер додав, що лише за минулий рік в середньому в компанії зарплати зросли на третину. А для найбільш кваліфікованих і цінних працівників – на 40-45%. Загалом роботодавець створює конкуренцію для підприємств Східної Європи.

Потерпає від відтоку кваліфікованих кадрів і аграрна сфера. Станом на середину 2018 року загалом у країні дефіцит робочих рук в аграрній галузі – приблизно 75 тисяч осіб.

"Ми дійшли до тієї межі, за якою вже не можна поставити робота, там все ж потрібна людина. Фахівців бракує, адже багато хто їде з України в пошуках кращої роботи. Ситуацію треба змінювати", – наголосив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.

Щоправда, у такій ситуації бізнес не може фокусуватися лише на оплаті роботи працівників, адже перед ним стоїть ще низка завдань – створення нових робочих місць, пошук ринків збуту, розширення виробництва. Тому підприємці закликають владу почути розроблений Федерацією роботодавців України Маніфест, який має спростити життя як бізнесу, так і працівникам.