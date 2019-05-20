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      Трудовая миграция словно раковая опухоль поглощает Украину

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      Трудовая миграция словно раковая опухоль поглощает Украину

      Трудовая миграция в государстве приобретает угрожающие масштабы.

      По разным оценкам, в настоящее время за пределами Украины работает от двух до пяти миллионов человек. Наши работники выезжают за границу в поисках лучшей судьбы и высоких зарплат. Больше всего нехватку кадров испытывают крупные промышленные гиганты и аграрный сектор. Так, по словам руководителя одного из крупнейших агрохолдингов, сейчас трудовая миграция поглощает Украину как раковая опухоль.

      "Сейчас мы видим, что Германия, она очень сильно "распробовала" наших людей, особенно уровень технических специалистов. Все страны, так называемые постсоветского пространства: Чехия, Словакия, те страны, которые ментально близкие по языку и культуре, они с радостью адаптируют наших граждан для заполнения своих ниш в технических профессиях. Я считаю, что это будет большой проблемой следующие 5-7 лет, если вовремя не закрыть этот канал и не направить этот человеческий ресурс увеличением производства, увеличением рабочих мест", – отметил глава Совета директоров группы компании "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.

      Агрохолдинг так же почувствовал негативные последствия трудовой миграции. Поэтому, чтобы обуздать дефицит, за последние два года в компании подняли зарплаты почти вдвое. Значительные деньги также инвестируют в развитие производственных мощностей и условий труда.

      Я думаю, что последующие годы эта тенденция будет сохраняться и мы будем беречь персонал, но без дальнейшего развития компаний, если компании не будут строить новые предприятия, генерировать добавленную стоимость, чуда не будет. Очень важны инвестиции в развитие территории. Новые капитальные инвестиции добавляют, генерируют добавленную стоимость. Добавлена ​​стоимость дает возможность делиться доходностью и с людьми, и улучшать технические возможности, и быть конкурентным,
      – объяснил глава совета директоров группы компаний "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк.

      Чтобы исправить ситуацию во всей отрасли, нужно разработать специальную государственную стратегию развития АПК, убеждены в "Укрлендфарминг". В первую очередь, сделать более доступными банковские услуги на уровне законов поддерживать собственного производителя и способствовать развитию инвестиционного климата.

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      Теги: Новости Украины Укрлендфарминг Олег Бахматюк Заробитчане
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