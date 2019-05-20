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      Трудова міграція наче ракова пухлина поглинає Україну

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      Трудова міграція наче ракова пухлина поглинає Україну

      Трудова міграція в державі набуває загрозливих масштабів.

      За різними оцінками, нині за межами України працює від двох до п’яти мільйонів людей. Наші заробітчани виїжджають за кордон у пошуках кращої долі та вищих зарплат. Найбільше нестачу кадрів відчувають великі промислові гіганти та аграрний сектор. Так, за словами керівника одного з найбільших агрохолдингів, нині трудова міграція поглинає Україну наче ракова пухлина.

      "Зараз ми бачимо, що Німеччина, вона дуже сильно "розпробувала" наших людей, особливо рівень технічних спеціалістів. Усі країни, так звані пострадянського простору: Чехія, Словаччина, ті країни, які ментально близькі по мові і культурі, вони з радістю адаптують наших громадян для заповнення своїх ніш в технічних професіях. Я вважаю, що це буде великою проблемою наступні 5-7 років, якщо вчасно не закрити цей канал і не направити цей людський ресурс збільшенням виробництва, збільшенням робочих місць", зазначив голова Ради директорів групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк.

      Агрохолдинг так само відчув негативні наслідки трудової міграції. Тому, аби приборкати дефіцит, за останні два роки в компанії підняли зарплати майже вдвічі. Значні гроші також інвестують у розвиток виробничих потужностей та належних умов праці.

      Я думаю, що наступні роки ця тенденція буде зберігатися і ми будемо берегти персонал, але без подальшого розвитку компаній, якщо компанії не будуть будувати нові підприємства, генерувати добавлену вартість, чуда не буде. Дуже важливі інвестиції в розвиток території. Нові капітальні інвестиції додають, генерують добавлену вартість. Добавлена вартість дає можливість ділитися дохідністю і з людьми, і покращувати технічні можливості, і бути конкурентним,
      пояснив голова Ради директорів групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк.

      Аби виправити ситуацію в усій галузі, потрібно розробити спеціальну державну стратегію розвитку АПК, переконані в "Укрлендфармінгу". В першу чергу, зробити більш доступними банківські послуги, на рівні законів підтримувати власного виробника та сприяти розвитку інвестиційного клімату.

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      Теги: Новини України Олег Бахматюк Укрлендфармінг Заробітчани
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