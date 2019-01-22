Трудовая миграция может привести к росту фискального давления на украинцев, - СМИ

В рейтинге Украина взяла "почетное" первое место по прогнозируемому сокращению за 2019 год рабочей силы из-за трудовой миграции (около 1,4%).

Этот рейтинг является составной частью аналитического обзора Global Economy Watch, опубликованного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Об этом в своем материале пишет издание "Деловая столица".

Так, по информации авторов материала, налоговая нагрузка на украинцев, которые остались в стране, должно будет вырасти для того, чтобы была возможность формировать бюджет, и, например, пенсионный фонд.

Сбор налогов будет обеспечиваться меньшим числом участников, то есть для формирования бюджета и социальных целевых фондов, как ПФУ, придется либо усиливать фискальное давление на оставшихся, или поступательно снимать социальные функции государства одно за другим,

– пишет издание.

Кроме Украины в первой десятке находятся Болгария, Румыния, Литва, Венгрия, Латвия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь.

Как сообщают журналисты, основным методом борьбы с трудовой миграцией является улучшение среды для жизни.

"Проблема трудовой миграции – наше "родимое пятно", следствие трудовой бедности, бороться с которой гораздо сложнее, чем с бедностью обычной, ведь здесь не достигнешь успеха прямой раздачей денег и льгот. Здесь требуется выполнение более сложной задачи – создание качественного среды для жизни", – резюмируют авторы.