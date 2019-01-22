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      Трудовая миграция может привести к росту фискального давления на украинцев, - СМИ

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      Последствия трудовой миграции
      Последствия трудовой миграции / radiosvoboda.org

      В рейтинге Украина взяла "почетное" первое место по прогнозируемому сокращению за 2019 год рабочей силы из-за трудовой миграции (около 1,4%).

      Этот рейтинг является составной частью аналитического обзора Global Economy Watch, опубликованного консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers (PwC). Об этом в своем материале пишет издание "Деловая столица".

      Так, по информации авторов материала, налоговая нагрузка на украинцев, которые остались в стране, должно будет вырасти для того, чтобы была возможность формировать бюджет, и, например, пенсионный фонд.

      Сбор налогов будет обеспечиваться меньшим числом участников, то есть для формирования бюджета и социальных целевых фондов, как ПФУ, придется либо усиливать фискальное давление на оставшихся, или поступательно снимать социальные функции государства одно за другим,
      – пишет издание.

      Кроме Украины в первой десятке находятся Болгария, Румыния, Литва, Венгрия, Латвия, Молдова, Хорватия, Россия и Беларусь.

      Как сообщают журналисты, основным методом борьбы с трудовой миграцией является улучшение среды для жизни.

      "Проблема трудовой миграции – наше "родимое пятно", следствие трудовой бедности, бороться с которой гораздо сложнее, чем с бедностью обычной, ведь здесь не достигнешь успеха прямой раздачей денег и льгот. Здесь требуется выполнение более сложной задачи – создание качественного среды для жизни", – резюмируют авторы.

      Теги: Новости Украины Налоги Финансы Государственная фискальная служба Пенсионный фонд Заробитчане Трудовое рабство
      Источник: 24 Канал
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