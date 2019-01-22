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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Трудова міграція може привести до зростання фіскального тиску на українців, – ЗМІ

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      Наслідки трудової міграції
      Наслідки трудової міграції / radiosvoboda.org

      У рейтингу Україна взяла "почесне" перше місце по прогнозованому скороченню за 2019 рік робочої сили через трудову міграцію (близько 1,4%).

      Це рейтинг є складовою частиною аналітичного огляду Global Economy Watch, опублікованого консалтинговою компанією PricewaterhouseCoopers (PwC). Про це у своєму матеріалі пише видання "Деловая столица".

      Так, за інформацією авторів матеріалу, податкове навантаження на українців, які залишилися в країні повинне буде вирости для того, щоб була можливість формувати бюджет, і, наприклад, пенсійний фонд.

      Збір податків буде забезпечуватися меншим числом учасників, тобто для формування бюджету і соціальних цільових фондів, таких як ПФУ, доведеться або посилювати фіскальний тиск на тих, що залишилися, або поступально знімати соціальні функції держави одну за одною, 
      пише видання.

      Крім України в першій десятці знаходяться Болгарія, Румунія, Литва, Угорщина, Латвія, Молдова, Хорватія, Росія і Білорусь.

      Як повідомляють журналісти, основним методом боротьби з трудовою міграцією є поліпшення середовища для життя.

      "Проблема трудової міграції – наша "родима пляма", наслідок трудової бідності, боротися з якою набагато складніше, ніж з бідністю звичайною, адже тут не досягнеш успіху прямою роздачею грошей і пільг. Тут потрібне виконання більш складного завдання створення якісного середовища для життя", резюмують автори.

      Теги: Новини України Трудове рабство Заробітчани Пенсійний фонд України Державна фіскальна служба Фінанси Податки
      Джерело: 24 Канал
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