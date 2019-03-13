Трудовая миграция негативно отразилась на демографической ситуации: в Украине наступает кризис

Эксперты уверены, что хотя большинство работников вернется домой, трудовая миграция все равно будет иметь значительное влияние.

За последние 25 лет население Украины сократилось на 10 млн человек. При этом объем внешней трудовой миграции составляет около 2,7 млн человек, сообщает в своем материале "5 канал".

Массовый выезд украинцев за границу негативно отражается на демографической и экономической ситуации в стране, констатируют эксперты. Ведь содержать нетрудоспособных людей уже через несколько лет в Украине будет некому.

По словам главы Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, несмотря на то, что большинство работников вернется домой, трудовая миграция будет иметь весомое влияние.

Большая часть все равно вернется, потому что они не смогут там социализироваться. Но более угрожающей для нас является именно демографическая ситуация. У нас до конца 2030 года число трудоспособного населения сократится более чем на 3 млн человек. Поэтому уже сейчас государство должно разрабатывать миграционную политику, которая позволит привлекать к нам трудовых мигрантов из других стран,

– считает Воскобойник.

Кроме законодательного закрепления миграционной политики, демографы настаивают еще и на изменениях в сфере социальной политики, поскольку именно она будет играть ключевую роль в удержании рабочих рук внутри страны.