Трудова міграція негативно відбилася на демографічній ситуації: в Україні настає криза

Експерти впевнені, що хоча більшість заробітчан повернеться додому, трудова міграція все одно матиме вагомий вплив.

За останні 25 років населення України скоротилося на 10 млн осіб. При цьому обсяг зовнішньої трудової міграції становить близько 2,7 млн осіб, повідомляє в своєму матеріалі "5 канал".

Масовий виїзд українців за кордон негативно відбивається на демографічній і економічній ситуації в країні, констатують експерти. Адже утримувати непрацездатних людей вже через кілька років в Україні буде нікому.

За словами голови Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, незважаючи на те, що більшість заробітчан повернеться додому, трудова міграція матиме вагомий вплив.

Велика частина все одно повернеться, тому що вони не зможуть там соціалізуватися. Але більш загрозливою для нас є саме демографічна ситуація. У нас до кінця 2030 року кількість працездатного населення зменшиться більш ніж на 3 млн осіб. Тому вже зараз держава повинна розробляти міграційну політику, яка дозволить залучати до нас трудових мігрантів з інших країн,

– вважає Воскобойник.

Крім законодавчого закріплення міграційної політики, демографи наполягають ще й на змінах у сфері соціальної політики, оскільки саме вона відіграватиме ключову роль в утриманні робочих рук всередині країни.