Трудовая миграция стала катастрофой для Украины, – СМИ
По информации журналистов, большую роль в процессе сохранения трудоспособных украинцев в стране должно сыграть государство.
По данным онлайн-опроса издание "Деловая столица", 55% респондентов считают трудовую миграцию катастрофой для Украины. Из опроса вытекают также процентные преимущества в миграционных настроениях украинцев: более половины опрошенных стремятся трудоустроиться за рубежом. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
По информации журналистов, большую роль в процессе сохранения трудоспособных украинцев в стране должно сыграть государство. Таким образом, сохранение или замещение высокоспециализированных кадров не будет происходить без создания более благоприятных условий как для бизнеса, так и для населения. По меньшей мере – в сфере налогообложения.
"Это переход от налога на прибыль к налогу на вывод капитала, и это налоги, связанные с фондом оплаты труда ... То же самое для работника: если он будет платить меньший налог на доходы, то для него это будет стимул здесь (в Украине , – ред.) находиться", – рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.
Еще одним важным фактором является доступ к кредитам, что позволит работникам покупать жилье, а значит, привязать себя к месту работы и жительства. Впрочем, принятие новых актов не будет иметь никакого смысла, пока в Украине не начнут выполнять уже действующие законы.
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