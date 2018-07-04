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Трудова міграція стала катастрофою для України, – ЗМІ

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Трудова міграція
Трудова міграція / radiosvoboda.org

За інформацією журналістів, велику роль у процесі збереження працездатних українців у країні має відіграти держава.

За даними онлайн-опитування видання "Ділова столиця", 55% респондентів вважають трудову міграцію катастрофою для України. З опитування випливають також відсоткові переваги в міграційних настроях українців: більше половини опитаних прагнуть працевлаштуватися за кордоном. Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

За інформацією журналістів, велику роль у процесі збереження працездатних українців у країні має відіграти держава. Таким чином, збереження або заміщення високоспеціалізованих кадрів не буде відбуватися без створення більш сприятливих умов як для бізнесу, так і для населення. Щонайменше – у сфері оподаткування.

"Це перехід від податку на прибуток до податку на виведення капіталу, і це податки, пов'язані з фондом оплати праці… Те ж саме для працівника: якщо він буде платити менший податок на доходи, то для нього це буде стимул тут (в Україні, – ред.) перебувати", – розповів економічний експерт Борис Кушнірук.

Ще одним важливим фактором є доступ до кредитів, що дозволить працівникам купувати житло, а значить, прив'язати себе до місця роботи і проживання. Втім, ухвалення нових актів не буде мати жодного сенсу, поки в Україні не почнуть виконувати вже чинні закони.

Теги: Новини України Гроші Податки
Джерело: 24 Канал
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