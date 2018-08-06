Трудовая миграция тормозит рост экономики, – НБУ

В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.

Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.

НБУ сообщает, что уже сейчас предприниматели отмечают недостаток квалифицированных кадров, который в первую очередь связан с выездом украинцев в Польшу и другие страны.

"Один из основных рисков базового сценария – продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", – считают эксперты НБУ.

Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего – в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.

"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", – говорится в отчете НБУ.