Трудовая миграция тормозит рост экономики, – НБУ
В Украине из-за трудовой миграции может ускориться рост цен и замедлиться экономический рост.
Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банка.
НБУ сообщает, что уже сейчас предприниматели отмечают недостаток квалифицированных кадров, который в первую очередь связан с выездом украинцев в Польшу и другие страны.
"Один из основных рисков базового сценария – продолжение оттока рабочей силы из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", – считают эксперты НБУ.
Трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, больше всего – в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи.
"По данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах деятельности", – говорится в отчете НБУ.
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