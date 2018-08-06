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Трудова міграція гальмує зростання економіки, – НБУ

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Трудо міграція гальмує зростання економіки
Трудо міграція гальмує зростання економіки / Фото з відкритих джерел

В Україні через трудову міграцію може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

НБУ відзначає, що вже зараз підприємці відзначають брак кваліфікованих кадрів, який в першу чергу пов'язаний з виїздом українців в Польщу та інші країни.

"Один з основних ризиків базового сценарію – продовження відтоку робочої сили з України. Це буде високими темпами створювати подальше підвищення диспропорцій між попитом і пропозицією на ринку праці", – вважають експерти НБУ.

Трудова міграція також перешкоджає росту темпів виробництва, найбільше – в будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті та зв'язку.

"За даними обласних служб зайнятості в Польщі, майже 50% трудових мігрантів з України подали в 2017 році заяви на працевлаштування саме в цих видах діяльності", – йдеться в звіті НБУ.

Теги: Новини України НБУ
Джерело: 24 Канал
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