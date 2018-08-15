Трудовая миграция "убивает" для рынка квалифицированных специалистов

В легкой промышленности нередко случается, что работники после непродолжительных скитаний на заработках возвращаются и пытаются возобновится на прежнем месте работы.

Отечественные работодатели отмечают значительную потерю квалификации у работников, которые вернулись с заработков из-за границы. Причиной этому считают деградацию специалистов из-за низкоквалифицированного труда, сообщает "5 канал".

Попробовать себя в роли работника в соседних европейских государствах пытаются многие. Впрочем, далеко не всегда этот опыт заканчивается удачно. Большинство из них становятся заложниками ситуации или жертвой аферистов. В таких случаях приходится отрабатывать не только дорогу домой, но и средства, которые в людей "вложил" тот или иной работодатель, поэтому горе-работникам не удается быстро вернуться на родину.

На предприятиях легкой промышленности рассказывают об участившихся случаях, когда работники, после непродолжительных скитаний на заработках возвращаются и пытаются возобновится на прежнем месте работы. Однако рыночная конкуренция стимулирует постоянное обновление технологии производственных процессов. Большинство из таких рабочих уже не могут ассоциировать себя с квалифицированными специалистами. При этом и потеря навыков по работе на низкоквалифицированных работах – также весьма ощутима.

Как отмечает генеральный директор ГП "Текстиль-контакт" Валерий Рибас, чаще всего люди едут, не сопоставляя своих доходов с реальными за рубежом. Чтобы вернуться снова к своему делу, работнику нужно время для адаптации. Ему придется переучиваться и начинать свою работу с азов. Но даже такой сценарий не всегда может произойти.

Чаще всего, работа за рубежом имеет напряженный график, который иногда превышает 12-часовой рабочий день. При этом организм работает на износ и страдает здоровье. Специалисты призывают трудовых мигрантов не только считать, что останется в кармане, но и рассматривать вопрос комплексно. Поэтому, отдавая свои силы и налоги другой стране, родина вряд ли быстро найдет достаточные ресурсы для надлежащей социальной защиты тех, кто остается на его иждивении.