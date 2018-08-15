18:07
15 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
33°C 18°C
  • четверг
    27°C 20°C
  • пятница
    28°C 19°C
  • суббота
    30°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Некрофилия Поклонской. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:17, 14 августа
Вести.UA. Ляшко насилует украинцев. Адвокат дьявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:43, 14 августа
Как кулаками решают проблемы в Полтаве под лозунгом антикоррупционной деятельности
ЦРУ
09:00, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Всё. Советский плагиат
Згадати все
18:03, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Трудовая миграция "убивает" для рынка квалифицированных специалистов

75 Читати новину українською
Рынок труда
Рынок труда / 5.ua

В легкой промышленности нередко случается, что работники после непродолжительных скитаний на заработках возвращаются и пытаются возобновится на прежнем месте работы.

Отечественные работодатели отмечают значительную потерю квалификации у работников, которые вернулись с заработков из-за границы. Причиной этому считают деградацию специалистов из-за низкоквалифицированного труда, сообщает "5 канал".

Попробовать себя в роли работника в соседних европейских государствах пытаются многие. Впрочем, далеко не всегда этот опыт заканчивается удачно. Большинство из них становятся заложниками ситуации или жертвой аферистов. В таких случаях приходится отрабатывать не только дорогу домой, но и средства, которые в людей "вложил" тот или иной работодатель, поэтому горе-работникам не удается быстро вернуться на родину.

На предприятиях легкой промышленности рассказывают об участившихся случаях, когда работники, после непродолжительных скитаний на заработках возвращаются и пытаются возобновится на прежнем месте работы. Однако рыночная конкуренция стимулирует постоянное обновление технологии производственных процессов. Большинство из таких рабочих уже не могут ассоциировать себя с квалифицированными специалистами. При этом и потеря навыков по работе на низкоквалифицированных работах – также весьма ощутима.

Как отмечает генеральный директор ГП "Текстиль-контакт" Валерий Рибас, чаще всего люди едут, не сопоставляя своих доходов с реальными за рубежом. Чтобы вернуться снова к своему делу, работнику нужно время для адаптации. Ему придется переучиваться и начинать свою работу с азов. Но даже такой сценарий не всегда может произойти.

Чаще всего, работа за рубежом имеет напряженный график, который иногда превышает 12-часовой рабочий день. При этом организм работает на износ и страдает здоровье. Специалисты призывают трудовых мигрантов не только считать, что останется в кармане, но и рассматривать вопрос комплексно. Поэтому, отдавая свои силы и налоги другой стране, родина вряд ли быстро найдет достаточные ресурсы для надлежащей социальной защиты тех, кто остается на его иждивении.

Теги: Новости Украины Заробитчане Рынок труда
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: неповторимые места Черновицкой области, которые вдохновляют красотой
Наталя Боднар
Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
сегодня, 17:20 Обвал моста в Генуе: главное о трагедии в Италии
Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
сегодня, 15:39 Почему о новом Hyundai Santa Fe так много говорят: тест-драйв от Авто24
Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
сегодня, 17:00 Протесты в Румынии – пример того, "как делать нельзя"
Злой Одессит
Как подготовить ребенка к детскому саду: советы психолога
сегодня, 16:04 Как подготовить ребенка к детскому саду: советы психолога
Олександр Бевза
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В БПП не хотят победы ни Тимошенко, ни Порошенко, – социолог
 10 июля , 07:01
Пока Олег Сенцов голодает: шокирующая статистика просмотра украинцами матчей в России
 17 июля , 23:46
Роналду можно арендовать на 4,5 часа за 1 миллион евро, – СМИ
 11 мая 2017 , 13:43
В Киеве частично перекроют движение по Северному (Московскому) мосту
 10 августа , 11:12
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук