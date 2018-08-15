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Трудова міграція "вбиває" для ринку кваліфікованих спеціалістів

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Ринок праці
Ринок праці / 5.ua

У легкій промисловості нерідко стається, що працівники після нетривалих поневірянь на заробітках повертаються і намагаються поновиться на колишньому місці роботи.

Вітчизняні роботодавці відзначають значну втрату кваліфікації у працівників, які повернулися із заробітків з-за кордону. Причиною цього вважають деградацію фахівців через низькокваліфіковану працю, повідомляє "5 канал".

Спробувати себе в ролі заробітчанина в сусідніх європейських державах намагається багато хто. Втім, далеко не завжди цей досвід закінчується вдало. Більшість з них стають заручниками ситуації або жертвою аферистів. У таких випадках доводиться відпрацьовувати не тільки дорогу додому, а й кошти, які в людей "вклав" той чи інший роботодавець, тож горе-заробітчанам не вдається швидко повернутися на батьківщину.

На підприємствах легкої промисловості розповідають про часті випадки, коли працівники, після нетривалих поневірянь на заробітках повертаються і намагаються поновиться на колишньому місці роботи. Однак ринкова конкуренція стимулює постійне оновлення технології виробничих процесів. Більшість із таких робітників уже не може асоціювати себе із кваліфікованими фахівцями. При цьому і втрата навичок за час роботи на низькокваліфікованій роботі – також досить відчутна.

Як зазначає генеральний директор ДП "Текстиль-контакт" Валерій Рібас, найчастіше люди їдуть, не приміряючи своїх доходів з реальними за кордоном. Аби повернутися знову до своєї справи, працівникові потрібен час для адаптації. Йому доведеться переучуватися і починати свою роботу з азів. Але навіть такий сценарій не завжди може статися.

Найчастіше, робота за кордоном має напружений графік, який іноді перевищує 12-годинний робочий день. При цьому організм працює на знос і страждає здоров'я. Фахівці закликають трудових мігрантів не тільки рахувати, що залишиться в кишені, а й розглядати питання комплексно. Тому, віддаючи свої сили і податки іншій країні, батьківщина навряд чи швидко знайде достатні ресурси для належного соціального захисту тих, хто залишається на її утриманні.

Теги: Новини України Ринок праці Заробітчани
Джерело: 24 Канал
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