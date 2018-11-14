Трудовая миграция: в Украине увеличивается отток кадров

Как бы украинские предприятия ни пытались удержать своих работников, те продолжают пополнять ряды трудовых мигрантов. И более высокие зарплаты – далеко не единственный стимул для них.

Ни выгодное расположение, где нет других крупных предприятий, ни повышение зарплат, ни бонусы для работников не спасли предприятие с немецкими инвестициями ООО "Электроконтакт Украина", что на Львовщине, от нехватки кадров. На заводе со штатом в 2,5 тысячи работников изготавливающих электрическое оборудование для немецких автомобилей. Количество заказов для предприятия постоянно увеличивается, а вот количество работников, особенно с началом весны, наоборот, уменьшается. Об этом говорится в материале на сайте Deutsche Welle.

"За границей начинаются сезонные работы, и работники часто выезжают туда на заработки. После сезона они снова возвращаются, и большинство из них снова хочет трудоустроиться на наше предприятие. Главный их аргумент, конечно, это зарплата, которая там выше, чем в Украине", – пояснил проблему руководитель HR-департамента предприятия Роман Куйбида.

За рубежом сейчас работают миллионы украинцев. Точная статистика по количеству украинцев, которые стали трудовыми мигрантами, отсутствует. Подсчет усложняет и то, что немало людей работает нелегально или сезонно. В сентябре этого года министр иностранных дел Украины Павел Климкин оценил объемы трудовой миграции из Украины за рубеж в миллион человек ежегодно.

Факт значительного оттока кадров из украинских предприятий констатируют также в Федерации работодателей Украины (ФРУ). "Кадровый кризис из-за оттока кадров за рубеж – это следствие непродуманной политики, которую годами проводили в стране: строили Украину как сырьевую державу. А в таких странах, где развиваются отрасли с низкой добавленной стоимостью, не бывает высоких зарплат", – утверждает гендиректор ФРУ Руслан Ильичев.

На Львовщине надеялись, что на увеличение заработной платы работодателей будет стимулировать приход новых инвесторов. В 2017 году Львовская область даже заняла шестое место в Украине по количеству привлеченных инвестиций. Однако, ощутимого скачка зарплат не произошло. Средняя заработная плата по области сейчас несколько меньше общеукраинской и составляет 8 415 гривен.

Руководство Львовской области недавно решило усложнить жизнь агентствам, которые занимаются трудоустройством украинцев за рубежом, но в том, что такая инициатива сможет повлиять на трудовой поток, сомневается руководитель Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"Согласно данным социологического исследования, которое мы заказывали социологической группе "Рейтинг", 59% украинцев ищут работу за границей через родственников, друзей или коллег. Поэтому говорить о том, что разборки с кадровыми агентствами уменьшат поток трудовых мигрантов за рубеж, будет преувеличением", – сказал он. Хотя признает, что на рынке работает много мошенников, не имеющих лицензий. По его мнению, если в результате проверок на рынке останутся только легальные компании по рекрутингу, то это, наоборот, пойдет только на пользу, потому что люди будут ехать к реальным работодателям.

Но украинцы выезжают не только за высокими зарплатами, отмечают в Федерации работодателей Украины. По данным исследования, которое в прошлом году проводили на ее заказ, 40% опрошенных трудовых мигрантов сказали, что, кроме зарплаты, у них есть еще другие причины для отъезда: нестабильность в стране, отсутствие справедливой социальной политики, безопасности, слабо развитая медицина.