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      Трудова міграція: в Україні збільшується відтік кадрів

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      Трудова міграція
      Трудова міграція / dostyp.com.ua

      Як би українські підприємства не намагались втримати своїх працівників, вони продовжують поповнювати лави трудових мігрантів. І вищі зарплати – далеко не єдиний стимул для них.

      Ані вигідне розташування, де немає інших великих підприємств, ані підвищення зарплат, ані бонуси для працівників не врятували підприємство з німецькими інвестиціями ТзОВ "Електроконтакт Україна", що на Львівщині, від браку кадрів. На заводі зі штатом у 2,5 тисячі працівників виготовляють електричне обладнання для німецьких автомобілів. Кількість замовлень для підприємства постійно збільшується, а от кількість працівників, особливо з початком весни, навпаки, зменшується. Про це йдеться в матеріалі на сайті Deutsche Welle.

      "За кордоном починаються сезонні роботи, і працівники часто виїжджають туди на заробітки. Після сезону вони знову повертаються, і більшість з них знову хоче працевлаштуватися на наше підприємство. Головний їхній аргумент, звичайно, це зарплата, яка там є вищою, аніж в Україні", – пояснив проблему керівник HR-департаменту підприємства Роман Куйбіда.

      За кордоном нині працюють мільйони українців. Точна статистика щодо кількості українців, які стали трудовими мігрантами, відсутня. Підрахунок ускладнює й те, що чимало людей працює нелегально або сезонно. У вересні цього року міністр закордонних справ України Павло Клімкін оцінив обсяги трудової міграції з України за кордон у мільйон осіб щорічно.

      Факт значного відтоку кадрів з українських підприємств констатують також у Федерації роботодавців України (ФРУ). "Кадрова криза через відтік працівників за кордон – це наслідок непродуманої політики, яку роками проводили в країні: будували Україну як сировинну державу. А в таких країнах, де розвиваються галузі з низькою доданою вартістю, не буває високих зарплат", – стверджує гендиректор ФРУ Руслан Іллічов.

      На Львівщині сподівалися, що до збільшення заробітної плати роботодавців стимулюватиме прихід нових інвесторів. У 2017 році Львівська область навіть посіла шосте місце в Україні за кількістю залучених інвестицій. Однак, відчутного стрибка зарплат не сталось. Середня заробітна плата по області нині є дещо меншою від загальноукраїнської і становить 8415 гривень.

      Керівництво Львівської області нещодавно вирішило ускладнити життя агенціям, які займаються працевлаштування українців за кордоном, але в тому, що така ініціатива зможе вплинути на трудовий потік, сумнівається керівник Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник. 

      "Згідно з даними соціологічного дослідження, яке ми замовляли соціологічній групі "Рейтинг", 59% українців шукали роботу за кордоном через родичів, друзів чи колег. Тому казати про те, що розбірки з кадровими агенціями зменшать потік трудових мігрантів за кордон, буде перебільшенням", – сказав він. Хоча визнає, що на ринку працює багато шахраїв, що не мають ліцензій. На його думку, якщо у результаті перевірок на ринку залишаться лише легальні компанії з рекрутування, то це, навпаки, піде тільки на користь, бо люди будуть їхати до реальних роботодавців.

      Але українці виїжджають не тільки за високими зарплатами, наголошують в Федерації роботодавців України. За даними дослідження, яке торік проводили на її замовлення, 40% опитаних трудових мігрантів сказали, що, крім зарплати, в них є ще інші причини для виїзду: нестабільність в країні, відсутність справедливої соціальної політики, безпеки, слабо розвинута медицина.

      Теги: Новини України Заробітчани Ринок праці
      Джерело: 24 Канал
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