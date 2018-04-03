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Трудовое рабство в Европе набирает обороты

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В Индии идет борьба против детского рабства
В Индии идет борьба против детского рабства / www.gogetnews.info

В ряде европейских стран случаи трудовой эксплуатации случаются чаще, чем сексуальное рабство.

Об этом сообщили "Politiko".

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Согласно данным отчета, количество выявленных жертв торговли людьми увеличилась во всех европейских странах. В некоторых странах, в частности в Бельгии, на Кипре, Грузии, Португалии, Сербии и Великобритании, случаи трудовой эксплуатации являются более распространенными, чем сексуальное рабство.

Наш мониторинг показывает, что все больше и больше лиц становятся жертвами торговли людьми для работы в ужасных условиях в Европе, как внутри, так и за пределами национальных границ,
– сказал Сиобан Муллалли, президент группы экспертов по борьбе с торговлей людьми (GRETA).

По его словам, жертвы часто не хотят выдавать себя, потому что опасаются депортации или возмездия от сетей преступной торговли преследования и осуждения виновных тоже происходит крайне редко.

Большинство жертв трудовой эксплуатации – это мужчины. Они обычно работают в таких сферах, как сельское хозяйство, гостиничная сфера и рыболовство. Женщины чаще всего работают на домашних работах или на работе по уходу и становятся жертвами как трудовой, так и сексуальной эксплуатации. Согласно докладу, риску эксплуатации особенно подвержены работники-мигранты.

Источник: 24 Канал
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