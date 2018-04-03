Трудове рабство в Європі набирає обертів

У низці європейських країн випадки трудової експлуатації є частішими, ніж секуальне рабство.

Про це повідомили "Politiko".

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Згідно з даними звіту, кількість виявлених жертв торгівлі людьми збільшилася в усіх європейських країнах. У деяких країнах, зокрема в Бельгії, на Кіпрі, Грузії, Португалії, Сербії та Великобританії, випадки трудової експлуатації є більш поширеними, ніж сексуальне рабство.

Наш моніторинг показує, що все більше і більше осіб стають жертвами торгівлі людьми для роботи в жахливих умовах в Європі, як всередині, так і за межами національних кордонів,

– сказав Сіобан Муллаллі, президент групи експертів по боротьбі з торгівлею людьми (GRETA).

За його словами, жертви часто не хочуть видавати себе, тому що побоюються депортації або відплати від мереж злочинної торгівлі переслідування та й засудження винуватців теж відбувається вкрай рідко.

Більшість жертв трудової експлуатації – це чоловіки. Вони як правило працюють у таких сферах, як сільське господарство, готельна сфера та рибальство. Жінки найчастіше працюють на домашніх роботах або на роботі по догляду і стають жертвами як трудової, так і сексуальної експлуатації. Згідно з доповіддю, ризику експлуатації особливо піддаються працівники-мігранти.