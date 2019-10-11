Что изменят в новом трудовом кодексе: забастовки, выплаты, наказание за буллинг

Вскоре в Украине может появиться новый трудовой кодекс, который во многих положениях заменит Кодекс законов о труде (КЗоТ). Новые нормы, в частности, будут жестче регулировать отношения работодатель-работник и конфликты на предприятиях.

Проститься со старыми трудовыми нормами нардепы планируют из-за их "архаичности". Они, мол, остались в наследство еще от советской системы. Если парламентарии примут новый Трудовой кодекс в ближайшее время, то действовать он будет уже в 2020 году. Какие там будут изменения и нововведения – рассказали 24 каналу председатель комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики Галина Третьякова и директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга.

Читайте также: "Слуга народа" предлагает освободить молодежь до 27 лет от налога на доходы и ЕСВ

Блок изменений в трудовой кодекс курирует структура ООН. Мы пришли сделать защиту адресной, и наша цель получить законодательство не хуже, чем в Европе,

– утверждает Третьякова.

Что измениться в трудовом кодексе Украины: увольнение по-новому

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что планируется упростить процедуру увольнения сотрудника. По его словам, это одна из существенных проблем для работодателей. Ведь часто сложно "избавиться" от человека, который недобросовестно выполняет свои обязанности, однако имеет законные лазейки для защиты. Например – выход на больничный.

Чиновники считают, что именно затяжные больничные являются наибольшим злом. Поэтому предлагается, что работодатели смогут увольнять сотрудников, когда те находятся в отпуске или на больничном.

Читайте также: Несмотря на обещания правительства, налоговое давление только усиливается, – Ляпина

Выходное пособие останется для тех работников, которых уволят или сократят. Здесь ничего не изменится. И не собирались ничего менять,

– уверяет Галина Третьякова.

Позиция профсоюзов

Правительство хочет разрешить работодателю увольнять работников, когда ему заблагорассудится, но при этом сохранить исходные выплаты,

– комментирует Михаил Чаплыга.

Что будет с уязвимыми группами

Хотят разрешить увольнять так называемые "уязвимые группы": беременных и женщин, находящихся в декрете, инвалидов и ветеранов АТО.

Вокруг увольнения уязвимых групп сейчас идут дебаты. В украинском законодательстве мы продолжаем защищать гендер женщин, как отдельную категорию. Но к уязвимой группе еще относятся люди с инвалидностью и воины АТО, за которыми работодатель рабочее место оставляет, выплачивая семье заработную плату. Таким образом, финансовая нагрузка лежит на работодателе,

– говорит Третьякова

По словам эксперта, что касается увольнений женщин, в европейской практике защищают не гендер, а состояние материнства. Поэтому она отметила, что в новый Трудовой кодекс нужно имплементировать нормы, в которых женщина в состоянии материнства и вскармливания ребенка защищена. Но чтобы эта защита не ложилась дополнительным бременем на работодателя.



Материнство должно быть защищено и в новом Трудовом кодексе // Фото pixabay.com

"В Украине источником компенсации является работодатель. Сохранение рабочего места, кажется, имеет положительный эффект. Но другая сторона – количество вакансий, на которые работодатели готовы брать женщин в этом возрасте, сокращается. Должны разобраться, можем ли после длительного декретного отпуска, который есть в Украине, потом найти женщине новое место работы, чтобы не нагружать конкретного работодателя. И можем ли предоставить ей работу, используя ресурсы государственной службы занятости. Здесь дискуссия только начата. Готовим аналитику", – рассказала специалист.

В свою очередь, возможные изменения с увольнениями уже прокомментировал президент Владимир Зеленский во время встречи с прессой. По его словам, будут учтены предложения, а возможные ошибки "будут вычищены". В частности, это касается и увольнения женщин в декрете.

Права специалистов должны быть защищены. Такие вопросы, как о женщинах в декрете, мы снимем, поверьте мне,

– пообещал Владимир Зеленский.

Позиция профсоюзов

Что будет с увольнениями военных, пока сложно говорить. Неизвестно, какой механизм применит правительство. Тем более, военные – это отдельная категория, которая регулируется специальным законом,

– говорит Чаплыга.

Эксперт также прокомментировал позицию Кабмина относительно увольнения беременных и пересмотра льгот.

"Должны быть гарантии ТК с работниками, имеющими детей. Перевод беременных женщин и тех, которые имеют детей в возрасте до трех лет, на более легкие работы. Ограничения привлечения женщин к работе в ночное время и к сверхурочной работе. Гарантии сохранения прохождения обязательных врачебных осмотров, связанных с беременностью. Право на отпуск по уходу за ребенком. Перерывы для кормления ребенка, если тот находится в одном помещении с матерью. Запрет расторжения трудового договора с беременными женщинами по инициативе работодателя и работниками, имеющими детей в возрасте до 3 лет, кроме случаев ликвидации предприятия", – высказал требования профсоюзов Чаплыга.

Кто будет платить больничные

По словам Галины Третьяковой, в реформировании Трудового кодекса пытаются убрать роль государства там, где она может влиять на отношения работодателя и работника. Однако это может сказаться и на выплатах, которые государство гарантирует работникам, в частности – больничные.

Отпуск по болезни – базовое право отсутствовать на работе во время болезни и вернуться к своим обязанностям после выздоровления. Теперь не понятно, какой будет природа оплаты труда во время болезни. Сейчас помощь в случае болезни предоставляется системой социальной защиты, выплачивается как фиксированный процент от предыдущего дохода или фиксированной суммы. В новом ТК планируют изменить природу выплат и не понятно, откуда эти средства будут браться,

– напомнил Михаил Чаплыга.

"Когда роль государства убирается из трудовых отношений, работник становится рабом, а работодатель – рабовладельцем. По этой причине, никогда работодатель и наемный работник не смогут на равных вести переговоры", – убежден Чаплыга.

Попрощаемся с бюрократией

"Обсуждаются проблемы отмены так называемой трудовой бюрократии – переход на электронную трудовую книжку. А также бухгалтерские начисления заработной платы и каким образом они будут осуществляться", – говорит эксперт.



Бюрократия с 2020 года может уменьшиться // Фото pixabay.com

С 2000 года информация о рабочем стаже работников фиксируется в электронных реестрах. Но большинство работников до сих пор пользуется бумажными трудовыми книжками. Отмечается, что скоро такой рудимент отойдет в прошлое, а все необходимые данные можно будет получить онлайн.

Читайте также: Правительство готовит закон об отмене трудовых книжек: что изменится

Урегулируют конфликты на предприятиях

В новом ТК больше внимания уделят цивилизованному решению конфликтных ситуаций между сторонами.

Работаем над путями решения конфликта между работодателем и работником. В частности, когда есть судебное решение о восстановлении работника на работе. Конвенции Международной организации труда предусматривают, что в европейской практике такое восстановление можно заменить материальной компенсацией. Или восстановление – или компенсация,

– сообщила Третьякова.

Аналогию можно провести с разводом. Когда суд говорит супругам "возобновите брак, ибо вы не решили какие-то материальные вопросы". Это абсурдно. Поэтому и в трудовом кодексе нужно это учесть.

Защита от недобросовестных работников и работодателей

По словам Галины Третьяковой, работники будут защищены от недобросовестных работодателей, которые не выплачивают зарплаты и накапливают задолженность. Для защиты работников будут действовать те же механизмы, которые работают сейчас: судебная практика, профсоюзы и тому подобное.

Но предлагается еще и обсудить создание так называемых трибуналов или мировых судов, которые бы избирались местной общиной и решали бы вопросы трудовых споров, охраны здоровья и пенсионного обеспечения,

– сообщила эксперт.



Вопросу невыплаты зарплат уделят особое внимание // Фото pixabay.com

Кроме того, на обсуждение попали забастовки и локауты. По словам чиновницы, ныне действующий КЗоТ содержит норму, по которой забастовка возможна, но ее сложно воплотить фактически.

Читайте также: Принятием законопроекта 1210 парламент подложит свинью украинской экономике, – Николаенко

"У нас забастовки работников являются массовыми выходами работников в Кабмин или Верховную Раду. Забастовка – это остановка производства и задачи экономического вреда работодателю в случае, если он не идет на уступки профсоюзам. У нас тема забастовок вообще не выписана и МОТ пообещала, что поможет нам в подготовке такого законопроекта. В свою очередь, работодатели просят разрешить им как ответ на забастовку – устраивать локаут. Это возможность закрыть предприятие, если условия бастующих выполнить невозможно", – говорит эксперт.

Пропишутся дополнительные положения, которые буду защищать работодателя, когда тот идет на шаг вынужденных массовых увольнений и сокращений.

Если у него нет возможности поддерживать работу своего предприятия, то он должен заранее предупредить работников и службу занятости, которая должна подхватить людей. Такая коммуникация позволит разойтись сторонам цивилизованно,

– убеждена специалист.

Будут наказывать за буллинг, мобинг, харасмент

Иногда работодатели или работники не могут сдержаться, проявляя не лучшие качества человеческой природы: травля, ухаживания, унижения или давление. Поэтому новый трудовой кодекс может содержать новые положения, которые будут защищать рабочих.

Читайте также: Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов

Сейчас явление буллинга на производстве мы вообще не фиксируем (буллинг – это агрессивное поведение в отношении другого лица – 24). Моббинг – это когда работодатель психологически давит на сотрудников. Харассмент – травля или вербальное унижение достоинства человека, психологическое давление, в частности сексуального характера. Яркий пример – когда женщин на собеседовании спрашивают, планируют ли они рожать детей. В европейской практике за такие нарушения работодатель наталкивается на большие штрафы,

– добавила эксперт, указывая, что неизвестно, как за это будут наказывать украинских работодателей.

Пока что без изменений чиновники оставит трудовой кодекс в категории "детский труд".