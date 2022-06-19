Украина пытается сделать все для того, чтобы порвать какие-либо связи с российскими оккупантами. Впрочем, для некоторых даже зверства россиян против мирных украинцев не стали причиной отказываться от всего русского.

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Труханова пугает ненависть ко всему русскому

В New York Times вышла статья об Одесском оперном театре. В частности, речь идет об открытии театра и влиянии культуры на победу Украины над российскими варварами.

Мэр Одессы Геннадий Труханов успешно прокомментировал открытие театра. Мол, Одесса жива, Украина жива, и пусть весь мир видит, что мы хотим творить, а все, что способна Россия – это убийства и смерть. А если Путин захочет атаковать театр в Одессе – он встретится с невероятной волной ненависти по всему миру.

А вот когда его спросили о переименовании улицы Пушкина, то ответ мэра Одессы был очень странным.

Нет. Я бы этого не поддержал. Одесса – межкультурная столица Украины. Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому,

– заявил Труханов.

К счастью автор статьи Роджер Коэн сразу после комментария Труханова подчеркнул, что эта ненависть является результатом нападения российских оккупантов, а украинская нация как никогда сплотилась для защиты своего государства и существования.

Война России с Украиной: последние события

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о том, что россияне могут обстрелять железную дорогу . Все соответствующие службы в регионе предотвращены и готовы реагировать.

В аннексированном Крыму работники автосервиса отказались чинить автомобиль российских кафиров. Те не заставили себя ждать с местью – после "проверки" здание признали "незаконным" , поэтому будут его сносить. Также владельцу автосервиса сказали, что это будет для него хорошим уроком, и порекомендовали уехать в Украину.

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