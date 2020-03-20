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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      "Трупики" Кернеса, церкви на карантине – Недиванна сотня

      Недиванная сотня - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванна сотня" за 20 марта – новый зашквар старого мэра Харькова. Он долго боролся, чтобы метро в городе не закрывали. Аргументировал это тем, что в Италии общественный транспорт работает, но "ездят там трупики". Церковь сперва позволила не целовать иконы, а сейчас не против, чтобы люди молились только дома.

      Також у випуску:

      Малинка Шахова.

      Першим офіційно зараженим коронавірусом депутатом став Сергій Шахов. Прилетів з Європи, ще й пішов на засідання комітету. Лікується він бабусиними рецептами – п'є чай з малинкою.

      Багаторазові маски в "ЛНР" і пусті полиці в магазинах "ДНР".

      Луганські прихильники російських військових вирішили виготовляти маски, які можна прати і прасувати. Вірять, що вони їх врятують. А донецький "русскій мір" розкупив усі продукти по супермаркетах. Панікують.

      Байки російських найманців на Донбасі.

      Луганські бойовики розповідають на своєму псевдотелебаченні, що коронавірус вирує в рядах наших Збройних Сил. Вишенька на торті – "бойовиками" називають саме українських військових у формі.

      Чи міг Путін підчепити коронавірус в Севастополі?

      Російський цар приїхав в Крим святкувати річницю захоплення півострова. І в час пандемії коронавірусу особисто з рук в руки роздавав медальки. Цікаво, чи всі залишаться здоровими після цього? А масові гуляння таки відмінили, бо Крим – це Україна, а в Україні – карантин.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      Метро в Киеве будет закрыто до 17 апреля, – СМИ
      сегодня
      Автор: Леонид Остальцев, Евгений Назаренко
      Теги: Карантин в Украине 2020 Геннадий Кернес Недиванная сотня
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