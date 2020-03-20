"Трупики" Кернеса, церкви на карантині – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 20 березня – новий зашквар старого мера Харкова. Він довго боровся, аби метро в місті не закривали. Аргументував це тим, що в Італії громадський транспорт працює, але "їздять там трупики". Церква спершу дозволила не цілувати ікони, а зараз не проти, щоб люди молились лише вдома.

Також у випуску:

Малинка Шахова.

Першим офіційно зараженим коронавірусом депутатом став Сергій Шахов. Прилетів з Європи, ще й пішов на засідання комітету. Лікується він бабусиними рецептами – п'є чай з малинкою.

Багаторазові маски в "ЛНР" і пусті полиці в магазинах "ДНР".

Луганські прихильники російських військових вирішили виготовляти маски, які можна прати і прасувати. Вірять, що вони їх врятують. А донецький "русскій мір" розкупив усі продукти по супермаркетах. Панікують.

Байки російських найманців на Донбасі.

Луганські бойовики розповідають на своєму псевдотелебаченні, що коронавірус вирує в рядах наших Збройних Сил. Вишенька на торті – "бойовиками" називають саме українських військових у формі.

Чи міг Путін підчепити коронавірус в Севастополі?

Російський цар приїхав в Крим святкувати річницю захоплення півострова. І в час пандемії коронавірусу особисто з рук в руки роздавав медальки. Цікаво, чи всі залишаться здоровими після цього? А масові гуляння таки відмінили, бо Крим – це Україна, а в Україні – карантин.

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.