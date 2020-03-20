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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      "Трупики" Кернеса, церкви на карантині – Недиванна сотня

      Недиванна сотня -

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 20 березня – новий зашквар старого мера Харкова. Він довго боровся, аби метро в місті не закривали. Аргументував це тим, що в Італії громадський транспорт працює, але "їздять там трупики". Церква спершу дозволила не цілувати ікони, а зараз не проти, щоб люди молились лише вдома.

      Також у випуску:

      Малинка Шахова.

      Першим офіційно зараженим коронавірусом депутатом став Сергій Шахов. Прилетів з Європи, ще й пішов на засідання комітету. Лікується він бабусиними рецептами – п'є чай з малинкою.

      Багаторазові маски в "ЛНР" і пусті полиці в магазинах "ДНР".

      Луганські прихильники російських військових вирішили виготовляти маски, які можна прати і прасувати. Вірять, що вони їх врятують. А донецький "русскій мір" розкупив усі продукти по супермаркетах. Панікують.

      Байки російських найманців на Донбасі.

      Луганські бойовики розповідають на своєму псевдотелебаченні, що коронавірус вирує в рядах наших Збройних Сил. Вишенька на торті – "бойовиками" називають саме українських військових у формі.

      Чи міг Путін підчепити коронавірус в Севастополі?

      Російський цар приїхав в Крим святкувати річницю захоплення півострова. І в час пандемії коронавірусу особисто з рук в руки роздавав медальки. Цікаво, чи всі залишаться здоровими після цього? А масові гуляння таки відмінили, бо Крим – це Україна, а в Україні – карантин.

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      Сніг, хуртовини і шквали вітру: в Україну йде негода
      сьогодні
      Автор: Леонід Остальцев, Євген Назаренко
      Теги: Карантин в Україні 2020 Геннадій Кернес Недиванна сотня
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