Центральна Африканская Республика: место дуэли Шойгу и Пригожина

Последние события в ЦАР ( Центральная Африканская Республика) говорят именно об обострении данного противостояния. И главными участниками битвы могут стать подшефные этим двум структурам ЧВК. Но, обо все по порядку.

На прошлой неделе прозвучало заявление бандформирования "Селека", выступающего против действующих властей ЦАР и требующего, чтобы районы подконтрольные правительственным войскам и, внимание, их российским союзникам, были оставлены в течение 48 часов.

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Причиной столь дерзкого заявления официально принято считать то, что с должности председателя парламента ЦАР был снят мусульманин. По мнению мусульманской "Селеки" за этим стоит не только глава Центральноафриканской республики Фостен-Арканжа Туадера, но и Российская Федерация.

А теперь самое интересное. В июне 2018 года в ЦАР прибыла группа российских наемников, которые получили полную поддержку данного НВФ. Более того, боевики "Селека" обеспечивали сопровождение россиян в ходе их поездок и инспекции местных шахт.

Тогда же всплыла информация и о том, что российские "гости" намерены приобрести месторождение у местных боевиков, а заинтересован в этой покупке лично Евгений Пригожин, горнодобывающая компания Lobaye Invest которого уже работает в ЦАР.

Для полной картины происходящего, хотелось бы напомнить события трехнедельной давности. Дело в том, что тогда прозвучало намерение Кремля открыть представительство Министерства обороны в Центральноафриканской Республике. Соглашение было одобрено Министерством иностранных дел РФ и рядом других ведомств.

По сути, Министерство обороны, как конкурирующая фирма, вполне легально и официально вошла в ЦАР, не только посредством своего частного военного комплекса (ЧВК) "Патриот", но и напрямую как структура, чего себе не смогло позволить ФСБ.

Это явно не понравилось Евгению Пригожину и ФСБ в целом, которые застолбили участки посредством своего ЧВК "Вагнер" и тесного взаимодействия с "Селека".

При этом, напомню о том, что буквально на днях в российских СМИ был произведен масштабный слив компрометирующей Евгения Пригожина информации.

За данным сливом явно стояло ГРУ, начавшее в октябре работу не только по отбеливанию своей репутации через информационные площадки, но и информационное контрподавление ФСБ.

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Тем не менее, похоже, ЦАР по-прежнему не по зубам ребятам с Гризодубовой. Ведь ФСБ в лице ЧВК "Вагнер" уже в этой республике однажды больно дали ГРУ по рукам, когда те через своих журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко пытались расследовать деятельность фэсов.

Причем ФСБ не только не ограничились ликвидацией журналистов, но в дальнейшем через вбросы и подконтрольные информационные ресурсы стали насаждать нарратив о том, что "цепных псов демократии" убрали люди из подконтрольного МО РФ ЧВК "Патриот".

То есть, свои убрали своих же. Парадокс, но для тех, кто не в курсе – вполне уместный информационный белый шум.

Вот и выходит, что сразу после того как МО РФ получило "грин карту" на действия в ЦАР, а ГРУ напористо стало сливать Пригожина, ФСБ после летней спячки оживилось и задействовало "Селеку", для расстановки точек над "i" на этом плацдарме.

И если две структуры в ближайшие дни не придут к консенсусу, чего, конечно же, не будет (ведь речь идет о серьезных финансовых потоках, которые эпоху благотворных санкций на вес золота) не исключено, что стрелять ФСБ и ГРУ друг друга таки начнут.

Правда, не в микрорайонах по Садовому кольцу, а далекой, жаркой, но такой сакральной для каждого россиянина ЦАР.

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