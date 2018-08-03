Министр обороны Швеции обвинил Шойгу во лжи

Петер Гультквист обвинил своего российского коллегу Сергея Шойгу в распространении ложной информации о сотрудничестве Швеции и НАТО.

Об этом сообщает DW.

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То, о чем говорит министр обороны России - ложь. НАТО не неограниченного доступа ни к финским, ни шведским территориальных вод или воздушного пространства,

– сказал Гультквист.

Ранее, выступая 24 июля на коллегии Минобороны РФ Шойгу рассказал о том, что Москва обеспокоена втягиванием Финляндии и Швеции в структуры НАТО.

"В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его систем управления войсками и оружием. Зато НАТО получила беспрепятственный доступ в воздушное пространство и территориальные воды этих стран", – сказал Шойгу.

В ответ на это министр обороны Швеции заявил, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.

"Швеция свободна от военных альянсов, и мы принимаем собственные решения. Это было ошибочное высказывание", – сказал Гультквист.