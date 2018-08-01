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Швеция приобретет у США мощный ракетный комплекс

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Ракетный комплекс Patriot
Ракетный комплекс Patriot / Фото из открытых источников

В четверг, 2 августа, Швеция планирует подписать контракт на покупку зенитных ракетных комплексов Patriot у американского производителя вооружений Raytheon Co.

Об этом сообщает "Шведское радио".

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Швеция, в которой действующая система не может сбивать баллистические ракеты, купит четыре огневые подразделения Patriot, а также неизвестное количество ракет.

Эта система показала себя в действии. Есть ряд других стран, которые уже имеют ее, и мы ожидаем первую поставку в 2021 году,
– пояснил министр обороны Питер Гультквист.

Еще в ноябре 2017 года Швеция начала переговоры о закупке, стоимостью около 10 млрд крон. Контракт предусматривает возможность приобрести до 300 ракет, что подведёт к окончательной сумме в почти что 3 миллиарда долларов.

Зенитные ракетные комплексы Patriot уже приобрели 15 стран, в том числе и НАТО Германия, Нидерланды, Румыния и Польша. О желании постоянной дислокации Patriot на своей территории заявляла и Литва.

Теги: Оружие Новости США Швеция
Источник: 24 Канал
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