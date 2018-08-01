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Швеція придбає у США потужний ракетний комплекс

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Ракетний комплекс Patriot
Ракетний комплекс Patriot / Фото з відкритих джерел

У четвер, 2 серпня, Швеція планує підписати контракт на купівлю зенітних ракетних комплексів Patriot у американського виробника озброєнь Raytheon Co.

Про це повідомляє "Шведське радіо".

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Швеція, у якої чинна система не може збивати балістичні ракети, купить чотири вогневі підрозділи Patriot, а також невідому кількість ракет.

Ця система показала себе в дії. Є ряд інших країн, які вже мають її, і ми очікуємо перше постачання в 2021 році,
– пояснив міністр оборони Пітер Гультквіст.

Ще у листопаді 2017 року Швеція почала переговори про закупівлю, вартістю близько 10 мільярдів крон. Контракт передбачає можливість придбати до 300 ракет, що призведе до остаточного рахунку в близько 3 мільярди доларів.

Зенітні ракетні комплекси Patriot вже придбали 15 країн, зокрема і члени НАТО Німеччина, Нідерланди, Румунія та Польща. Про бажання постійної дислокації Patriot на своїй території заявляла і Литва.

Теги: Зброя Новини США Швеція
Джерело: 24 Канал
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