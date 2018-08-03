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Міністр оборони Швеції звинуватив Шойгу у брехні

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Петер Гультквіст звинуватив Сергія Шойгу у брехливих заявах
Петер Гультквіст звинуватив Сергія Шойгу у брехливих заявах / Фото з відкритих джерел

Петер Гультквіст звинуватив свого російського колегу Сергія Шойгу у розповсюдженні неправдивої інформації про співпрацю Швеції та НАТО.

Про це повідомляє DW.

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Те, про що говорить міністр оборони Росії – брехня. НАТО не має необмеженого доступу ні до фінських, ні до шведських територіальних вод чи повітряного простору,
– сказав Гультквіст.

Раніше, виступаючи 24 липня на колегії Міноборони РФ Шойгу розповів про те, що Москва стурбована втягуванням Фінляндії і Швеції в структури НАТО.

"У травні підписаний договір, що передбачає їх повноправну участь в навчаннях альянсу і можливість використання його систем управління військами та зброєю. Натомість НАТО отримала безперешкодний доступ в повітряний простір і територіальні води цих країн", – сказав Шойгу.

У відповідь на це міністр оборони Швеції заявив, що вхід будь-якого іноземного судна або літака в територіальні води або повітряний простір Швеції можливий тільки після отримання спеціального дозволу.

"Швеція вільна від військових альянсів, і ми приймаємо власні рішення. Це було помилкове висловлювання", – сказав Гультквіст.

Теги: Новини політики Швеція Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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