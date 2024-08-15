В российских телеграмм-каналах со ссылкой на их минобороны отмечают, что причиной падения Ту-22М3 в Иркутской области стала техническая неисправность, информирует 24 Канал.

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Причины и детали падения Ту-22М3

В Иркутской области при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ту-22М3. Экипаж катапультировался. Угрозы для их жизни нет,

– пишут в оборонном ведомстве России.

Там также пишут, что самолет упал в "безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений". По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность.

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В российских пабликах указывалось, что на борту находились 4 человека, трех из них удалось найти. Один считался пропавшим без вести.

Впоследствии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что самолет упал в "безлюдной местности, на земле разрушений нет". Согласно его словам, четверо пилотов катапультировались, их уже нашли.

Добавим, что в российских телеграмм каналах писали, что через некоторое время после приземления на парашюте четвертый член экипажа вышел на связь по рации и сказал, что у него сломана нога.

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Кроме этого, сам губернатор Иркутской области сообщил несколько деталей относительно падения самолета в Черемховском районе, за виадуком, неподалеку Михайловки.

По его словам, в 22:18 (вероятно, говорится о 14 августа – 24 Канал) в дежурное региональное отделение центра медицины катастроф поступила такая информация. Он отметил, что как сообщает Минобороны, самолет – военный, ТУ-22М3. "Он (самолет – 24 Канал) выполнял плановый полет. Экипаж увел самолет от жилых зданий. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет", – добавил он.

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