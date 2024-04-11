После 1:00 в Воздушных силах сообщили о вылете около 7 бортов Ту-95МС с аэродрома Оленья в России. Бомбардировщики начали движение в направлении пусковых рубежей.

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Когда ракеты могут достичь Украины

Уже в 3:49 появилась информация о возможных запусках крылатых ракет. "Если пуски реальны, вхождения ракет в воздушное пространство Украины будет 04.15 – 04.30. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", – написали в Воздушных силах.

Позже там уточнили, что по уточненным данным в воздухе около 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Главное о самолетах Ту-95МС

Ту-95МС являются носителями крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Враг регулярно использует эти самолеты во время массированных ракетных атак по Украине. За первые четыре месяца 2024 года россияне уже более 10 раз массированно били по территории нашей страны.

В начале апреля Украина атаковала беспилотниками аэродромы в Энгельсе, Ейске и Курске. По информации источников 24 Канала, тогда было повреждено по меньшей мере 3 Ту-95МС на военном аэродроме Энгельс-2.

Опасность еще и из-за дронов

Кроме того, сохраняется и угроза атаки "Шахедами". Актуальная информация о движении вражеских дронов по состоянию на 4:08: