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      Туалетное дело: от древних до современных уборных

      267 Читати новину українською
      Туалетное дело: от древних до современных уборных

      Эта тема настолько деликатная и странная, что мы, наверное, даже не задумывались, когда же на самом деле возник прапрародитель современной туалетной комнаты. На самом деле упоминаний о туалете – помещении или всего, что с ним связано, – очень мало. И это понятно. Кто о таком хочет писать или говорить?!

      Львов стал первым украинским городом, который канализировали и который имел свой водопровод. После появления этих благ цивилизации можно говорить и о первом в Украине общественном туалете на площади Рынок.

      Расцвет общественных туалетов начался в Украине в период быстрой индустриализации советской эпохи. Строили новые города, новые кварталы, и советские архитекторы, конечно, закладывали в них наличие общественной уборной. Но со временем их обслуживание стало слишком дорогим для городской казны, а оплата за туалет (хотя и стоила копейки) стала недоступной для украинцев, поэтому уборные, которые разваливались, начали закрывать.

      Проблемы современного общественного туалета, то есть его отсутствия в современных украинских мегаполисах, заставляют нас обратиться к истокам и посмотреть в корень туалетного дела.

      Больше читайте в спецпроекте: Туалетное дело: от древних до современных уборных

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      Теги: Новости Украины Публикации
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