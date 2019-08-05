Эта тема настолько деликатная и странная, что мы, наверное, даже не задумывались, когда же на самом деле возник прапрародитель современной туалетной комнаты. На самом деле упоминаний о туалете – помещении или всего, что с ним связано, – очень мало. И это понятно. Кто о таком хочет писать или говорить?!

Львов стал первым украинским городом, который канализировали и который имел свой водопровод. После появления этих благ цивилизации можно говорить и о первом в Украине общественном туалете на площади Рынок.

Расцвет общественных туалетов начался в Украине в период быстрой индустриализации советской эпохи. Строили новые города, новые кварталы, и советские архитекторы, конечно, закладывали в них наличие общественной уборной. Но со временем их обслуживание стало слишком дорогим для городской казны, а оплата за туалет (хотя и стоила копейки) стала недоступной для украинцев, поэтому уборные, которые разваливались, начали закрывать.

Проблемы современного общественного туалета, то есть его отсутствия в современных украинских мегаполисах, заставляют нас обратиться к истокам и посмотреть в корень туалетного дела.

Больше читайте в спецпроекте: Туалетное дело: от древних до современных уборных