Ця тема настільки делікатна та дивна, що ми, напевно, навіть не задумувалися, коли ж насправді виник прапрародич сучасної туалетної кімнати. Насправді згадок про туалет – приміщення або всього, що з ним пов'язано, – є дуже мало. І це зрозуміло. Хто ж про таке хоче писати чи говорити?!

Львів став першим українським містом, яке каналізували і яке мало свій водогін. Після появи цих благ цивілізації можна говорити й про першу в Україні громадську вбиральню на площі Ринок.

Розквіт громадських туалетів розпочався в Україні у період швидкої індустріалізації радянської доби. Будували нові міста, нові квартали, і радянські архітектори, звичайно, закладали в них наявність громадської вбиральні. Але з часом їх обслуговування стало занадто дорогим для міської скарбниці, а оплата за туалет (хоча й коштувала копійки) стала недоступною для українців, тож вбиральні, які розвалювалися, почали закривати.

Проблеми сучасного громадського туалету, тобто його відсутності в сучасних українських мегаполісах, змушують нас звернутися до витоків і подивитися аж у корінь туалетної справи.

Більше читайте у спецпроекті Туалетна справа: від стародавніх до сучасних вбиралень