Вскоре начнется новый учебный год. В частности, в городе Украинка Обуховского района Киевской области. Именно из-за туалетов во вновь укрытии детского сада "Хоровод" города разразился скандал.

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Скандал из-за укрытия в Украинке

Собственно, еще 17 августа городской голова Украинки Александр Туренко в своих социальных сетях сообщил об обустройстве нового укрытия с туалетами. По его словам, была проделана немалая работа, чтобы дети чувствовали себя в безопасности во время тревог.

На завершающем этапе реконструкция укрытия в "Хороводе". Это дошкольное учреждение функционирует с 1968 года. Подвальное помещение с тех пор не ремонтировалось. А пока, когда в стране война, речь идет об укрытии, а не обычном подвале. Поэтому объем работы был сложным и большим: приходилось делать углубления, реконструировать стены, потолок, пол, устанавливать санузел, вентиляцию, противопожарные двери, освещение.

Однако пользователи сети уверяют, что туалетами в этом укрытии просто невозможно пользоваться, поскольку они не имеют двери.

В Украинке оборудовали укрытие с туалетами без дверей / Фото Александра Туренко

"Почему нельзя заразу делать нормальные перегородки с дверью в туалетных комнатах? Это не большие расходы. Вот посадить на тот унитаз должностных лиц сразу двух рядом за компанию, а рядом еще двоих поставить руки мыть. Когда уже начнут думать, а потом делать?" – написала Наталья Щеголенко.

Заметим, что ее комментарий удалили, однако сохранился скриншот, на котором можно прочесть эти слова женщины.



Комментарий Наталии был удален / Скриншот из СМИ

Вспомним напоследок, несколько месяцев разразился скандал из-за того, что Днепровская районная администрация Киева хотела закупить барабаны в укрытие для детей за 890 тысяч гривен. После публичной огласки и возмущения людей договор был разорван.