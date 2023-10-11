11 октября в Киеве случились первые за осень заморозки. Ночью столбик термометра опускался до минус 2°, а к утру над столицей образовался красивый туман. 24 Канал.

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Накрыло молочным рядном

Яркие кадры утреннего явления быстро распространились по сети. На них появился Киев – покрытый пушистым одеялом.

"Заснеженный" Киев / Фото телеграмм-каналы

Журналистка 24 Канала также смогла зафиксировать, как над столицей разливался молочный туман.

Киев "заснежило", когда только восходило солнце / Фото Ирина Выхрущ

Будет ли сегодня холодно

Хотя почти по всей территории Украины ночью были минусовые температуры, днем будет относительно не холодно.

Так, столбики термометра покажут +9-14°. В западных и Одесской областях будет еще теплее – до +17°. В Карпатах воздух прогреется до +6-11°. В Киеве и области температура составит 14°.

Уже в последующие дни, говорят синоптики, в Украину придет такое себе мини бабье лето.

Плохая видимость

Пока киевляне любовались красивым видом из окон собственных квартир, в полиции напоминали, как следует поступать в условиях плохой видимости.

В частности, водителям в этом случае следует:

отказаться от рискованных маневров;

при приближении к пешеходным переходам, снизить скорость;

увеличить дистанцию между автомобилями;

включить противотуманные фары вместе с ближним светом;

при остановке включать аварийную световую сигнализацию.

Пешеходам в свою очередь посоветовали внимательно переходить проезжую дорогу, а также одевать световозвращающие элементы, чтобы быть заметным для водителей.