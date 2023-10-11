11 жовтня у Києві трапилися перші за осінь заморозки. Уночі стовпчик термометра опускався до мінус 2 градусів, а на ранок над столицею утворився красивий туман, передає 24 Канал.

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Накрило молочним рядном

Яскраві кадри ранкового явища швидко поширилися мережею. На них постав Київ – вкритий пухнастою ковдрою.

"Засніжений" Київ / Фото телеграм-канали

Журналістка 24 Каналу також змогла зафіксувати, як над столицею розливався молочний туман.

Київ "засніжило", коли тільки-но сходило сонце / Фото Ірини Вихрущ

Чи буде сьогодні холодно

Хоча майже по всій території України вночі були мінусові температури, вдень буде відносно не холодно.

Так, стовпчики термометра покажуть +9...+14 градусів. У західних та Одеській областях буде ще тепліше – до +17 градусів. У Карпатах повітря прогріється до +6-...+1 градуса. У Києві та області температура сягне +14 градусів.

Вже у наступні дні, кажуть синоптики, в Україну завітає таке собі міні бабине літо.

Погана видимість

Поки кияни милувалися красивим краєвидом із вікон власних квартир, у поліції нагадували, як слід діяти в умовах поганої видимості.

Зокрема, водіям у цьому разі слід:

відмовитися від ризикованих маневрів;

при наближенні до пішохідних переходів знизити швидкість;

збільшити дистанцію між автомобілями;

увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;

під час зупинки вмикати аварійну світлову сигналізацію.

Пішоходам своєю чергою порадили уважно переходити проїжджу дорогу, а також одягати світловідбивальні елементи, аби бути помітним для водіїв.