Перша декада другого місяця осені принесла заморозки, а в Карпатах уже випав сніг. Тож вдягаймося тепліше і бережімо тепло наших сердець!

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Якою буде погода в Україні 11 жовтня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Уночі очікують сильні заморозки 0...-5 градусів. На Закарпатті та узбережжі морів температура становитиме +1...+6 градусів; удень температура +9...+14 градусів, у західних та Одеській областях до +17 градусів, у Карпатах +6...+11 градусів.

Прогноз погоди у Києві та в області

Тут також мінлива хмарність і без опадів, вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

В Укргідрометцентрі попереджають про сильні заморозки у столичному регіоні вночі, 0...-5 градусів. Температура вдень становитиме +9...+14 градусів.

У Києві вночі заморозки 0...-2 градуси, вдень +12...+14 градусів.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Зверніть увагу: вночі 11 жовтня в Україні, окрім Закарпаття та узбережжя морів, будуть сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів (це другий рівень небезпечності, помаранчевий). У столиці заморозки 0...-2 градуси (це перший рівень небезпечності, жовтий).

Помаранчевою буде майже вся Україна. Також синоптики просять перевіряти прогноз погоди, якщо ви збираєтеся іти в гори – через сніг там може бути небезпечно. Бережіть себе і довіряйте офіційним джерелам інформації!

Помаранчевий рівень небезпеки в Україні 11 жовтня / Укргідрометцентр

Погода в обласних центрах

Київ +12...+14

Ужгород +15...+17

Львів +15...+17

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +14...+16

Чернівці +15...+17

Хмельницький +13...+15

Луцьк +15...+17

Рівне +13...+15

Житомир +12...+14

Вінниця +13...+15

Одеса +14...+16

Миколаїв +13...+15

Херсон +12...+14

Сімферополь +13...+15

Кропивницький +12...+14

Черкаси +11...+13

Чернігів +11...+13

Суми +9...+11

Полтава +10...+12

Дніпро +11...+13

Запоріжжя +11...+13

Донецьк +8...+10

Луганськ +7...+9

Харків +9...+11

Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / Укргідрометцентр