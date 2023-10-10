Перша декада другого місяця осені принесла заморозки, а в Карпатах уже випав сніг. Тож вдягаймося тепліше і бережімо тепло наших сердець!
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Якою буде погода в Україні 11 жовтня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Уночі очікують сильні заморозки 0...-5 градусів. На Закарпатті та узбережжі морів температура становитиме +1...+6 градусів; удень температура +9...+14 градусів, у західних та Одеській областях до +17 градусів, у Карпатах +6...+11 градусів.
Прогноз погоди у Києві та в області
Тут також мінлива хмарність і без опадів, вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
В Укргідрометцентрі попереджають про сильні заморозки у столичному регіоні вночі, 0...-5 градусів. Температура вдень становитиме +9...+14 градусів.
У Києві вночі заморозки 0...-2 градуси, вдень +12...+14 градусів.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
Зверніть увагу: вночі 11 жовтня в Україні, окрім Закарпаття та узбережжя морів, будуть сильні заморозки в повітрі 0...-5 градусів (це другий рівень небезпечності, помаранчевий). У столиці заморозки 0...-2 градуси (це перший рівень небезпечності, жовтий).
Помаранчевою буде майже вся Україна. Також синоптики просять перевіряти прогноз погоди, якщо ви збираєтеся іти в гори – через сніг там може бути небезпечно. Бережіть себе і довіряйте офіційним джерелам інформації!
Помаранчевий рівень небезпеки в Україні 11 жовтня / Укргідрометцентр
Погода в обласних центрах
- Київ +12...+14
- Ужгород +15...+17
- Львів +15...+17
- Івано-Франківськ +14...+16
- Тернопіль +14...+16
- Чернівці +15...+17
- Хмельницький +13...+15
- Луцьк +15...+17
- Рівне +13...+15
- Житомир +12...+14
- Вінниця +13...+15
- Одеса +14...+16
- Миколаїв +13...+15
- Херсон +12...+14
- Сімферополь +13...+15
- Кропивницький +12...+14
- Черкаси +11...+13
- Чернігів +11...+13
- Суми +9...+11
- Полтава +10...+12
- Дніпро +11...+13
- Запоріжжя +11...+13
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +7...+9
- Харків +9...+11
Прогноз погоди в Україні на 11 жовтня / Укргідрометцентр