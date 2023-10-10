У середу 11 жовтня слід чекати на похолодання з мінусом. Тепло утримується лише у двох регіонах.

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Нижче нуля

Стовпчик термометра опуститься нижче нуля в усіх областях. Температура повітря становитиме 0-5°, що означає помаранчевий ( II рівень) небезпечності.

Довідка: II рівень — Погодні умови небезпечні - несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

У Києві буде трохи тепліше. Там стовпчик термометра не опуститься нижче -2°

Лише на Закарпатті та узбережжі морів повітря матиме 1-6° тепла.

Слід зауважити, що сильне похолодання буде лише вночі. Загалом завтра спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів, вдень – плюсова температура. У столиці – +12...+14 градусів, у західних та Одеській областях до +17 градусів, у Карпатах +6...+11 градусів.

Втім, синоптики закликають не засмучуватися. Адже після кількох днів похолодання в Україні знову потеплішає. Так, за словами Наталії Птухи, вже наступного дня після дня "масштабних заморозків" можна очікувати прихід міні бабиного літа. Так, 12 жовтня температура повітря коливатиметься від 5 – 12 градусів тепла вночі і вдень становитиме +18...+23.

Нагадаємо, що до Карпат тим часом завітала зима. Там вже випав перший сніг.