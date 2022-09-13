Этот туман продержится до конца дня. Видимость в нем – 200–500 метров.

Важно Осенние путешествия: безопасное вождение в туманную погоду

Туман и правила безопасности

Отметим, что такая видимость является I желтым уровнем опасности, который означает, что погодные условия потенциально могут быть опасными для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. А в совокупности с дождем такой туман может привести к не одному ДТП.

Поэтому из-за погодных условий в КГГА призывали к осторожности. В частности, водителей попросили:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Предыдущий раз туман в Киеве был не по естественным причинам

1 сентября стало известно о густом тумане в городе, вызванном тлением и горением торфа в нескольких районах области.

В отличие от обычного тумана, во время такого смога прилагаются другие рекомендации по безопасности. А именно:

избегать дорог с массовым скоплением автотранспорта;

включить системы кондиционирования и очистки воздуха;

проводить влажную уборку;

увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослого человека;

пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочнокислые, минерализованные напитки и кислородно-белковые коктейли;

а если появилась одышка, кашель или бессонница – необходимо обратиться к врачу.

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