Цей туман протримається до кінця дня. Видимість у ньому – 200–500 метрів.

Важливо Осінні мандрівки: безпечне керування автомобілем в туманну погоду

Туман та правила безпеки

Зазначимо, що така видимість є І, жовтим, рівнем небезпеки, який означає, що погодні умови потенційно можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. А у сукупності з дощем такий туман може призвести до не одного ДТП.

Тож через ці погодні умови у КМДА закликали до обережності. Зокрема водіїв попросили:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Попереднього разу туман у Києві був не з природних причин

1 вересня стало відомо про густий туман у місті, що був спричинений тлінням та горінням торфу у декількох районах області.

На відміну від звичайного туману, під час такого смогу додаються інші рекомендації безпеки. А саме:

уникати доріг з масовим скупченням автотранспорту;

ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання;

збільшити споживання рідини до 2 – 3 літрів на день для дорослої людини;

пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі, мінералізовані напої та киснево-білкові коктейлі;

а якщо з'явилася задишка, кашель або безсоння – необхідно звернутися до лікаря.

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