Цей туман протримається до кінця дня. Видимість у ньому – 200–500 метрів.
Важливо Осінні мандрівки: безпечне керування автомобілем в туманну погоду
Туман та правила безпеки
Зазначимо, що така видимість є І, жовтим, рівнем небезпеки, який означає, що погодні умови потенційно можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. А у сукупності з дощем такий туман може призвести до не одного ДТП.
Тож через ці погодні умови у КМДА закликали до обережності. Зокрема водіїв попросили:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Попереднього разу туман у Києві був не з природних причин
1 вересня стало відомо про густий туман у місті, що був спричинений тлінням та горінням торфу у декількох районах області.
На відміну від звичайного туману, під час такого смогу додаються інші рекомендації безпеки. А саме:
- уникати доріг з масовим скупченням автотранспорту;
- ввімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання;
- збільшити споживання рідини до 2 – 3 літрів на день для дорослої людини;
- пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі, мінералізовані напої та киснево-білкові коктейлі;
- а якщо з'явилася задишка, кашель або безсоння – необхідно звернутися до лікаря.
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