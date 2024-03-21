Туман в городе был настолько сильный, что на Скниловском мосту произошло тройное ДТП с участием 27 автомобилей.

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Подробности происшествия

Туман в некоторых районах Львова был настолько густой, что не было видно здания на расстоянии 150 – 200 метров. По городу были пробки и ДТП.

По данным Укргидрометцентра, влажность воздуха составляла 100%, поэтому многим людям было трудно дышать.

Стоит заметить, что оптимальная для человека влажность воздуха – 40 – 60%.

Туман во Львове: фото журналистов 24 Канала

О том, что в городе будет густой туман, 20 марта предупреждали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии. Полиция призвала водителей быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.

По прогнозу Львовского регионального центра по гидрометеорологии, во Львове с 21 до 23 марта ночью и утром на дорогах будет гололедица. Объявлен 3 уровень опасности.

Из-за тумана во Львове произошло ДТП с участием 27 авто