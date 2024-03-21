Туман в городе был настолько сильный, что на Скниловском мосту произошло тройное ДТП с участием 27 автомобилей.
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Подробности происшествия
Туман в некоторых районах Львова был настолько густой, что не было видно здания на расстоянии 150 – 200 метров. По городу были пробки и ДТП.
По данным Укргидрометцентра, влажность воздуха составляла 100%, поэтому многим людям было трудно дышать.
Стоит заметить, что оптимальная для человека влажность воздуха – 40 – 60%.
Туман во Львове: фото журналистов 24 Канала
О том, что в городе будет густой туман, 20 марта предупреждали во Львовском региональном центре по гидрометеорологии. Полиция призвала водителей быть очень внимательными, осторожными и строго соблюдать правила дорожного движения.
Из-за тумана во Львове произошло ДТП с участием 27 авто
- Утром 21 марта мэр города Андрей Садовый сообщил об аварии с участием около 27 авто на Скниловском мосту.
- Из-за тумана и ДТП движение по путепроводу ограничили. Водителям посоветовали объезжать мост через Кольцевую, и улицу Авиационную.
- Примерно через час после аварии львовский горсовет сообщил, что пострадавших в результате аварии нет.
- Сейчас туман в городе рассеивается – общественный транспорт возобновил свою работу по привычному маршруту. Однако по Скниловскому мосту автобусы курсируют с задержкой.