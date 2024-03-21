Туман у місті був на стільки сильний, що на Скнилівському мості трапилось потрійне ДТП за участю 27 автівок.

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Подробиці події

Туман у деяких районах Львова був настільки густий, що не було видно будівлі на відстані 150 – 200 метрів. По місту були корки та ДТП.

За даними Укргідрометцентру, вологість повітря становила 100%, тож багатьом людям було важко дихати.

Варто зауважити, що оптимальна для людини вологість повітря – 40 – 60%.

Туман у Львові: фото журналістів 24 Каналу

Про те, що у місті буде густий туман, 20 березня попереджали у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології. Поліція закликала водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху.

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у Львові від 21 до 23 березня вночі та зранку на дорогах буде ожеледиця. Оголошено 3 рівень небезпеки.

Через туман у Львові трапилась ДТП за участі 27 авто