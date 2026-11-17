Для реализации масштабного проекта ведомство провело рабочую встречу с представителями американской компании Robbins. О согласовании первых шагов и технологических решений в телеграм-канале рассказал министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

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Что известно о проекте

Враг не перестает наносить удары по мостам столицы, поэтому мы должны создавать альтернативные маршруты и укреплять устойчивость транспортной системы. Это стратегическое решение, которое влияет не только на повседневные поездки людей, но и на работу предприятий и городскую логистику– заявил Николай Калашник.

На первом этапе специалисты должны определить маршрут, утвердить технические параметры, провести геологические исследования и подготовить технико-экономическое обоснование. Параллельно украинская сторона прорабатывает привлечение международных партнеров к финансированию работ.

Американская компания Robbins специализируется на проходческом оборудовании. Она готова не только предоставить спецтехнику, но и обучить украинских специалистов, а также обеспечить полное инженерное сопровождение строительства.

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Необходимость подземного сообщения возникла из-за постоянных российских атак на мостовую инфраструктуру столицы. Ранее Сергей "Флэш" Бескрестнов подчеркивал, что временные переправы не выдержат нагрузок и нужно построить именно туннель т под Днепром для долгосрочной безопасности города.

Напомним, что этой ночью россияне направили 4 баллистические ракеты по Южному мосту и 3 по Северному.