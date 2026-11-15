"Переправы не спасут": "Флэш" удивил объяснением, почему в Киеве нужен туннель

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.

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Туннель под Днепром и ограничения временных путей

По мнению "Флэша", строительство туннеля под Днепром действительно необходимо столице не только как военный объект, но и для долгосрочной инфраструктуры. При поддержке международных партнеров строительство такого объекта может занять несколько лет.

В то же время паромная переправа в масштабах Киева является исключительно аварийной мерой для критически важных грузов с практически нулевой пропускной способностью.

Ее работа полностью зависит от береговых пирсов и подъездных путей, которые остаются легкой мишенью для ракетных ударов и беспилотников.

Почему понтоны не заменят мосты

Понтонная переправа также требует строительства отдельных подъездных путей и развязок. Подобная конструкция способна выручить лишь в чрезвычайной ситуации, однако ее функционирование останавливается в результате попадания даже одного дрона-камикадзе Shahed.

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Безусловно, аварийный сценарий для военных должен быть, и хорошо, что о нем думают– отметил Сергей Бескрестнов.

Автор добавил, что в случае гипотетического уничтожения врагом всех киевских мостов понтоны и паромы будут уничтожены столь же быстро.

Именно поэтому самым надежным способом защиты транспортной системы Киева остается укрепление противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве с 9 ноября ввели резервные схемы движения транспорта между правым и левым берегами Днепра из-за ситуации с безопасностью.

Ограничения касаются моста Патона, Северного и Южного мостовых переходов. По словам Ивана Выгивского, соответствующее решение было принято в Министерстве внутренних дел Украины. Его цель – оптимизировать транспортные потоки и снизить нагрузку на основные путепроводы столицы.