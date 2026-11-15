"Переправи не врятують": "Флеш" здивував поясненням про те, для чого у Києві потрібен тунель

Про це повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму телеграм-каналі.

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Тунель під Дніпром та обмеження тимчасових шляхів

На думку "Флеша", створення тунелю під Дніпром дійсно необхідне столиці не лише як військовий об'єкт, а й для довгострокової інфраструктури. За підтримки міжнародних партнерів будівництво такого об'єкта може тривати кілька років.

Натомість поромна переправа в масштабах Києва є виключно аварійним заходом для критично важливих вантажів із майже нульовою пропускною здатністю.

Її робота повністю залежить від берегових пірсів і під’їзних шляхів, які залишаються легкою мішенню для ракетних ударів та безпілотників.

Чому понтони не замінять мости

Понтонна переправа також вимагає зведення окремих під'їздів і розв'язок. Подібна конструкція здатна виручити лише у надзвичайній ситуації, проте її функціонування зупиняється внаслідок влучання навіть одного дрона-камікадзе Shahed.

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Безумовно, аварійний сценарій для військових має бути, і добре, що про нього думають– зазначив Сергій Бескрестнов.

Автор додав, що у разі гіпотетичного знищення ворогом усіх київських мостів понтони та пороми будуть знищені так само швидко.

Саме тому найнадійнішим способом захисту транспортної системи Києва залишається зміцнення протиповітряної оборони та систем радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві з 9 листопада запровадили резервні схеми руху транспорту між правим і лівим берегами Дніпра через безпекову ситуацію.

Обмеження стосуються мосту Патона, Північного та Південного мостових переходів. За словами Івана Вигівського, відповідне рішення ухвалили у Міністерстві внутрішніх справ України. Його мета – оптимізувати транспортні потоки та зменшити навантаження на основні шляхопроводи столиці.