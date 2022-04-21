Такое мнение в эфире 24 канала высказал глава общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк. Он подчеркнул, что сейчас у России фактически уже нет сухопутной армии.

К теме Россияне массово отказываются воевать: почти в полсотне частей отобрали всего 130 человек

Ничего общего с армией

По его словам, все, что сейчас осталось у страны-агрессора – это те, кого пытаются сосредоточить на границе с Украиной. Группировка из 150 – 160 тысяч военных.

Как отметил Романюк, среди них большой процент российской гвардии, полиции и работников федеральной службы исполнения наказаний. Все они не имеют никакого отношения к армии.

То есть это просто тупая небоеспособная масса из 150 – 160 тысяч человек, которую планируют бросить в Украину,

– отметил Романюк.

Сколько останется после наступления

По его предположению, если ВСУ будут отражать хотя бы 10 дней активные наступательные действия этой "второй волны нападения", а ежедневные потери в российской армии будут в пределах хотя бы тысячи, то через 10 дней это около 10 тысяч убитых. В то же время больше наступление и не сможет продолжаться.

Читайте также Из-за масштабных потерь в ВС России собираются подписывать краткосрочные контракты с военными

Кроме того, по средней мировой военной статистике, на 10 тысяч убитых приходится 30 тысяч раненых. То есть у россиян за 10 дней выпадет 40 тысяч из 150 – 160 военных, и у них останется буквально 110 – 120 тысяч живой биомассы, однако это не армия.

Они захлебнутся и будут вынуждены перейти в глухую оборону, поскольку останутся небоеспособными и не смогут наступать,

– подытожил Романюк.

В то же время он добавил, что за 10 дней наступления их оружие и бронированную технику уничтожат на 70% – 80%. Возможно, в каких-то подразделениях на 90%.

Романюк предположил, сколько войска осталось у Путина: смотрите видео

Актуально – Путин в ярости и ударяет по своим силовикам: смотрите видео