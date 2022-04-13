За незаконное пересечение госграницы во время военного положения грозит уголовная ответственность. Однако ее предлагают усилить. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат Федор Вениславский.

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Также он отметил, что Тупицкий выехал на основании справки, которую ему кто-то предоставил, что он не подлежит призыву на военную службу.

"Но с учетом того, что он фигурант санкций, которые к нему применило американское правительство, денег на свободное проживание в Евросоюзе у него будет недостаточно", – добавил нардеп.

Нелегальное пересечение границы во время войны: что известно о новом законопроекте

ВРУ зарегистрировала новый законопроект об уголовной ответственности для мужчин, нелегально выехавших из Украины.

По закону, пересечение государственной границы Украины призывниками во время военного положения, лицо наказывается штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Внимание! Это касается и тех, кто пытается пересечь границу по документам с недостоверной информацией.

Ранее подобный законопроект регистрировали в Раде, в то же время оттуда забрали норму о том, что все мужчины должны вернуться из-за границы в 10-дневный срок после вступления в силу этого закона.

Однако пока неизвестно, когда проект закона рекомендуют для рассмотрения в парламенте, отметил Вениславский.

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