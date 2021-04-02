Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий не появился в Печерском районном суде. Там ему должны были избрать меру пресечения.

Одиозный судья не пришел якобы из-за того, что охрана, которую Тупицкому предоставляет государство, не позволила зайти в суд. Ведь вроде бы ему не могут обеспечить безопасность.

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В то же время адвокат акцентировал на том, что Тупицкий до сих пор является главой КСУ и поэтому ему предоставляют государственную охрану как спецсубъекту.

В чем обвиняют судью

По информации Офиса Генпрокурора, его подозревают в совершении уголовных преступлений против правосудия. В своем ходатайстве следствие просит суд взять Тупицкого под залог в сумме 45 тысяч гривен. Кроме того, хотят обязать его:

не отлучаться из населенного пункта, в котором он проживает;

носить электронный браслет;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу;

не посещать здание Конституционного Суда;

воздержаться от общения со свидетелями по уголовному делу.

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