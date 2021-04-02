Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький не з'явився у Печерському районному суді. Там йому мали обрати запобіжний захід.

Одіозний суддя не прийшов нібито через те, що охорона, яку Тупицькому надає держава, не дозволила зайти в суд. Адже начебто йому не можуть забезпечити безпеку.

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Водночас адвокат судді акцентував на тому, що Тупицький досі є очільником КСУ і тому йому надають державну охорону як спецсуб'єкту.

В чому звинувачують суддю

За інформацією Офісу Генпрокурора, його підозрюють у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя. У своєму клопотанні слідство просить суд взяти Тупицького під заставу в сумі 45 тисяч гривень. Крім того, хочуть зобов'язати його:

не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає;

носити електронний браслет;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон;

не відвідувати будівлю Конституційного Суду;

утриматися від спілкування зі свідками у кримінальній справі.

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Головне про відсторонення Тупицького

Наприкінці жовтня Державне бюро розслідувань розпочало провадження щодо голови КСУ. Його підозрюють у наданні неправдивих свідчень та підкупі свідка.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади терміном на 2 місяці. Але попри це, суддя продовжує працювати дистанційно і отримує зарплату.

Також Олександр Тупицький не з'являється у суді, щоб йому обрали запобіжний захід.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу