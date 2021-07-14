Суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства, не вызывая представителей сторон.

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Тупицкий требует от КСУ миллион

ОАСК открыл производство по иску Александра Тупицкого в КСУ,

– говорится в сообщении суда.

Среди требований иска – признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения Тупицкому задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного Суда в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года.

Он считает, что выплата ему вознаграждения судьи якобы осуществлялась с нарушением положений Конституции и закона "О Конституционном Суде Украины".

В целом Тупицкий просит обязать КСУ выплатить ему более чем 900 тысяч гривен.

Дело Тупицкого: коротко о главном

В конце декабря 2020 года Зеленский отстранил Тупицкого с должности главы КСУ. Впоследствии срок действия отстранения президент несколько раз продлевал.

В январе 2021 года Государственное бюро расследований сообщило Тупицкому о подозрении. Ему инкриминируют дачу ложных показаний и подкуп свидетеля.

Позже там открыли еще одно уголовное производство по подозрению – в совершении самоуправства.

В конце марта Зеленский издал указ, которым отменил назначение Тупицкого судьей КСУ. 14 июля Верховный Суд признал это решение главы государства незаконным и противоправным.



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