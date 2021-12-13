Тупицкий уверяет СМИ, что на сайте Минфина США его фамилии в списке подсанкционных нет. Также в этом перечне якобы отсутствует и его жена.

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Тупицкий считает, что речь идет об отмене его визы

Бывший глава КС считает, что возможно, речь идет об отмене его американской визы. Однако эту информацию Тупицкий намерен поручить проверить своим юристам.

Еще раньше экс-судья говорил, что введение санкций – это полная чушь. Он также отрицал причастность к коррупционным схемам. Еще одна версия Тупицкого: сообщение о санкциях – это "фейк", который "запустил" Офис Президента.

Обратите внимание! Вместо Александра Тупицкого и Александра Касминина в ноябре 2021 года президент Зеленский ввел в состав КС Александра Петришина и Оксану Грищук.

Что известно о санкциях США против Тупицкого:

Государственный департамент и Минфин США 9 декабря объявили о санкциях против Александра Тупицкого и Андрея Портнова.

В санкционный перечень также попала жена Тупицкого – Ольга.

Карательные ограничения ввели за причастность к коррупционным схемам.

Экс-глава Конституционного суда получил взятку в особо крупном размере во время своего пребывания в должности.

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Смотрите видео об имуществе Александра Тупицкого: