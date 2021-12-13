Тупицький запевняє ЗМІ, що на сайті Мінфіну США його прізвища у списку підсанкційних немає. Також у цьому переліку начебто відсутня і його дружина.

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Тупицький вважає, що мовиться про відміну його візи

Колишній голова КС вважає, що можливо, мовиться про відміну його американської візи. Проте цю інформацію Тупицький має намір доручити перевірити своїм юристам.

Ще раніше екссуддя говорив, що введення санкцій – це повна нісенітниця. Він також заперечував причетність до корупційних схем. Ще одна версія Тупицького: повідомлення про санкції – це "фейк", який "запустив" Офіс Президента.

Зверніть увагу! Замість Олександра Тупицького та Олександра Касмініна у листопаді 2021 року президент Зеленський увів до складу КС Олександра Петришина та Оксану Грищук.

Що відомо про санкції США проти Тупицького:

Державний департамент та Мінфін США 9 грудня оголосили про санкції проти Олександра Тупицького та Андрія Портнова.

У санкційний перелік також потрапила дружина Тупицького – Ольга.

Каральні обмеження ввели за причетність до корупційних схем.

Ексочільник Конституційного Суду отримав хабар в особливо великому розмірі під час свого перебування на посаді.

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Дивіться відео про майно Олександра Тупицького: